Glassplitter-Gefahr : Rückruf von Snacktomaten bei Rewe und Penny

Köln Lebensmittelrückruf bei Penny und Rewe. Wegen Glassplitter wurden die Snacktomaten der Eigenmarken „Rewe Beste Wahl“ und „Orto Mio“ zuückgerufen.

Wegen der Gefahr von Glassplittern werden in den Supermärkten von Rewe und Penny getrocknete Tomaten zurückgerufen. Betroffen sind die Snacktomaten mit Meersalz oder Kräutern der Eigenmarken „Rewe Beste Wahl“ und „Orto Mio“ - jeweils im 150-Gramm-Pack, wie die Rewe Group am Dienstag mitteilte. Grund für den vorsorglichen Rückruf sei der Verdacht, dass in einzelnen Packungen kleine spitze, transparente Glasfremdkörper enthalten seinen können. „Diese können zu Verletzungen führen“, hieß es weiter. Die Produkte können gegen Erstattung des Kaufpreises in jedem der Supermärkte zurückgegeben werden.