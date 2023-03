Meistgesuchte Reiseziele Das sind die 20 beliebtesten Kleinstädte Deutschlands

Der Anbieter veröffentlicht seit 2021 eine Liste der beliebtesten deutschen Kleinstädte. Dabei wurde betrachtet, welche Städte von Google-Nutzern besonders häufig gesucht wurden. Suchanfragen zu den Orten in Zusammenhang mit den Schlagwörtern Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten flossen ebenfalls in die Auswertung ein. Das Suchvolumen, also die Anzahl der durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat, ergab am Ende ein Ranking der 20 populärsten Kleinstädte Deutschlands.