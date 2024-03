Münsterland Zu Rittern, Residenzen und einem Rembrandt radeln

nennt sich stolz das „Versailles des Münsterlandes“, weil es ab 1703 nach französischem Barockvorbild erbaut wurde – umgeben vom barocken, symmetrisch angelegten Park mit akkurat gestutzten Buchsbaum-Skulpturen, antiken Götterstatuen und angriffslustigen Stein-Ebern. Im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört, originalgetreu wiederaufgebaut und seit 1950 Verwaltungsakademie, hat das größte Wasserschloss der Region eine „Beamtenlaufbahn“ – der Spitzname für die 60 Meter lange Flucht aus Sälen mit Stuck-Himmeln und Goldtapeten sowie polierten Parkett-Fluren. Ob sich die hier studierenden Steuerfahnder in spe wohl auf Formeln an Schultafeln konzentrieren, angesichts rundum mit barocken Ölschinken vollgehängter Wände? Kahl ist nur der Raum „Bauernhochzeit“. Sein Name erinnert an flämische Gobelins zu diesem Thema. Sie sollten vor gut 100 Jahren in Belgien restauriert werden und sind seitdem verschollen.