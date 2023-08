Auch NRW ist dabei Das sind die 10 beliebtesten Reiseziele in Deutschland

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) hat eine Liste der 100 beliebtesten Reiseziele in Deutschland veröffentlicht. Dazu haben rund 25.000 Menschen aus mehr als 20 Ländern zwischen September 2022 und Juni 2023 die aus ihrer Sicht besonders empfehlenswerten touristischen Ziele in Deutschland benannt. Der Kölner Dom liegt in dem Ranking auf Platz 18, der Aachener Dom schafft es auf Rang 23.