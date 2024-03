Berühmter Sterne-Gastronom im Schwarzwald Der Grand Seigneur der deutschen Hotellerie wird 80 Jahre alt

Er ist eine imposante Erscheinung: 1,86 Meter groß, wacher, freundlicher Blick, die grauen Haare leicht gewellt zurückgekämmt, immer im Anzug, mit Krawatte und Einstecktuch. „Das wird sich auch nicht mehr ändern“, lacht Hermann Bareiss, auf das offizielle Outfit angesprochen. Was Anzug und Krawatte beträfe, sei man halt konservativ. Sein 80-jähriges Leben ist eng mit dem Privathotel am Hermine-Bareiss-Weg in Mitteltal, einem Ortsteil von Baiersbronn, verbunden. Obwohl es nicht ganz so geplant war. „Ich wollte mich nach der Kochlehre in den besten Hotels der Welt weiterbilden.“ Ein paar Statio­nen hatte er bereits geschafft – Paris, London, Schweiz – als er gerade bei Bachmair am Tegernsee als Direktionsassistent arbeitete. Da erreichte ihn dieser legendäre Anruf der Mutter, von dem in den Annalen der Familie Bareiss immer wieder erzählt wird. „Wenn du nicht heimkommst, verkaufe ich das Hotel“, habe sie gesagt. Seine Mutter hatte im Mai 1951 das Kurhotel Mitteltal eröffnet. Das Haus wurde immer größer und erfolgreicher, aber irgendwann schaffte Hermine Bareiss es nicht mehr alleine. Sie bat ihren Sohn um Hilfe. Sohn Hermann kehrte 1966 zurück ins beschauliche Mitteltal.