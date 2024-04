Ostsee Die Ostsee ist eröffnet

Info

Anreise Autoroute circa 620 Kilometer über Hamburg, Lübeck, Wismar (reizvolle Stopover-Möglichkeiten); die Zugfahrt via Hamburg dauert etwa 7,5 Stunden, Ribnitz-Damgarten ist der nächstgelegene Bahnhof.

Hotels Ostseehotel Dierhagen, Dorint Strandresort in Wustrow, Romantik Hotel Namenlos & Fischerwiege in Ahrenshoop, Hotel Haferland in Wieck, Bernstein in Prerow, Schlösschen Sundische Wiese auf Zingst

Restaurants Schifferwiege in Wustrow, Kapitänshaus am Hafen von Wustrow, Räucherhaus am Hafen von Althagen, Seezeichen in Ahenshoop, Walfischhaus in Born, Teestube in Prerow

Kunstmuseum Ahrenshoop:

kunstmuseum-

ahrenshoop.de.

Darßer Arche Nationalpark- und Gästezentrum mit Café in Wieck,

www.darsser-arche.de.

Kraniche beobachten Die Vogelschutzinsel Kirr und der Pramort sind die bevorzugten Rastplätze der majestätischen Vögel,

www.zingst.de/kraniche-

beobachten

Auskunft www.fischland-

darss-zingst.de