Wasserwerfer im Einsatz : Polizei löst „Querdenker“-Demo in Frankfurt auf

Die Polizei hat am Samstagnachmittag eine Demonstration des Bündnisses „Querdenken 69“ in der Frankfurter Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung aufgelöst. Trotz mehrfacher Aufforderung waren zahlreiche der rund 600 Teilnehmer nicht der Aufforderung nachgekommen, Masken zu tragen und Sicherheitsabstände einzuhalten. Zuvor hatte die Polizei Wasserwerfer gegen Gegendemonstranten eingesetzt, die den Weg des Demonstrationszuges blockiert hatten. Dabei kam es offensichtlich auch zu Angriffen auf Polizeibeamte.

Auch die Abschlusskundgebung am Nachmittag löste die Polizei auf, weil sich die Teilnehmer nicht an die Auflagen hielten. Zur Räumung setzte sie auf dem Rathenauplatz wiederum Wasserwerfer ein. Der am Hauptbahnhof gestartete Zug war von der Polizei mehrere Male angehalten worden. Der Versammlungsleiter wurde wiederholt aufgefordert, die Hygieneauflagen zu kommunizieren. Rund 300 Gegendemonstranten nahmen laut Polizei an der Veranstaltung teil. . Ein Demonstrant wurde bei der Veranstaltung leicht verletzt, er war nach Polizeiangaben gestürzt. Mindestens ein Mensch sei in Gewahrsam genommen worden. Als „unverhältnismäßig“ und ein „fatales Signal“ kritisierte Janine Wissler, Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, den Polizeieinsatz. Statt die Auflagen gegenüber den „Querdenken“-Demonstranten durchzusetzen, seien Wasserwerfer „gegen friedliche Gegenproteste“ eingesetzt worden.