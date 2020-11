Proteste im Dannenröder Forst : Aktivistin Rackete offenbar in Gewahrsam genommen

Dannenrod Bei den Protesten um den Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen hat die Polizei mehrere Aktivisten in Gewahrsam genommen – offenbar auch die Aktivistin Carola Rackete. Für den Weiterbau der A 49 zwischen Kassel und Gießen müssen insgesamt 85 Hektar Wald gerodet werden.

Im Streit um den Weiterbau der Autobahn 49 hat die Polizei am Donnerstag mehrere Umweltaktivisten in Gewahrsam genommen. Darunter befand sich offenbar auch die Kapitänin und Klimaschutzaktivistin Carola Rackete, die sich den Protesten im Dannenröder Forst angeschlossen hat. Ein Sprecher der Waldbesetzer bestätigte dem Evangelischen Pressedienst (epd) die Festnahme Racketes. Carola Rackete erlangte 2019 internationale Bekanntheit, als sie als Kapitänin der „Sea-Watch 3“ vor der libyschen Küste mehr als 50 Schiffbrüchige an Bord nahm und trotz Verbots in den Hafen von Lampedusa einfuhr, um die Flüchtlinge und die Crew an Land zu bringen.