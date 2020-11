Das ist der Schmetterling des Jahres : Gestatten - der Braune Bär

Düsseldorf Jedes Jahr wird ein bestimmter Schmetterling gekürt. 2021 soll auch auf die Probleme des Nachtfalters hingewiesen werden, der schwer mit der Lichtverschmutzung zu kämpfen hat.

Bärige Behaarung und in der Nacht aktiv: Der Braune Bär ist der Schmetterling des Jahres 2021. Das Tierchen mit dem interessanten Namen bekam den Titel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) NRW und der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen verliehen, wie beide Organisationen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilten. Mit der Wahl des Nachtfalters sollte auf die Probleme hingewiesen werden, die künstliche Lichtquellen für die Tiere bedeuten.