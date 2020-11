Kleinkind wird Vollwaise : Mann ersticht Freundin nach Geiselnahme und stirbt durch Polizeikugel

Tegernsee Eine Nachbarin ruft die Polizei zu einem „Familienstreit“ in einer Wohnung im oberbayerischen Ferienort Tegernsee. Ein Mann hat seine Frau als Geisel genommen. Die Bilanz: Zwei Tote und ein Kleinkind als Vollwaise.

Mehr als eine Stunde hält ein Mann seine Lebensgefährtin in seiner Gewalt. Am Ende sind die Frau und der Mann tot, zurück bleibt das kleine Kind des Paares. Nach der tödlichen Geiselnahme im oberbayerischen Ferienort Tegernsee im Landkreis Miesbach haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch den Vorfall rekonstruiert.

An einem bestimmten Punkt sei für die Beamten klar gewesen: „Sie müssen der Frau helfen, sie müssen in die Wohnung rein“, sagte Kopp. Ein Spezialeinsatzkommando war zu dem Zeitpunkt zwar auf dem Weg zum Tatort, aber noch nicht eingetroffen. Der Mann sei mit der Frau auf den Nachbarbalkon geklettert. Dort habe er sie bedroht, ein Beamter habe eine Art Stichbewegung erkannt. Nach Angaben der Polizei stach der Mann sogar mehrfach auf die Frau ein. Ein Knallkörper explodierte.

Das Kleinkind der beiden war zu der Zeit in der Wohnung, es sei nun in der Obhut von Angehörigen, teilte die Polizei weiter mit. Mehrere Dutzend Beamte waren bei der Tat im Einsatz. Auch am Mittwoch waren Experten der Polizei noch in der Wohnung dabei, Spuren zu sichern. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Worum es bei dem Streit ging, der in der Gewalttat mündete, war offen.