Nach Söders Forderungen : Verfassungsschützer haben „Querdenker“ im Blick

Berlin Nachdem Bayerns Ministerpräsident Söder seine Sorge um die sogenannte „Querdenker“-Bewegung geäußert hatte, meldet sich nun das Innenministerium zu Wort.

Die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern haben die „Querdenken“-Bewegung nach Bekunden des Bundesinnenministeriums im Blick. „Wir wissen, dass in der so genannten Querdenker-Bewegung oder zumindest in den Veranstaltungen, die von dort organisiert werden, auch Extremisten, Reichsbürger und Ähnliches in Erscheinung treten“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Berlin. Die Verfassungsschutzbehörden beobachteten verfassungsfeindliche Tendenzen im Rahmen ihrer Aufgaben. „Insofern ist eine Beobachtung auch dieser Bewegung naheliegend und sie findet auch statt.“ Zu Details wollte er sich nicht äußern.