Ablehnung westlicher Werte an Schulen : "Eher mehr Bedrohungen des Lehrpersonals"

Berlin Ahmad Mansour, Psychologe und Extremismus-Experte, sieht die Ablehnung westlicher Werte wie etwa Meinungs- und Religionsfreiheit an deutschen Schulen weit verbreitet. Und die Bedrohung des Lehrkörpers durch Schüler nimmt zu.

Hier zeige sich, so Mansour weiter, "eine Realität, die wir nicht wahrhaben wollen: Wir schauen immer auf die vielen, vielen Erfolgsgeschichten und nicht mehr auf die Tatsache, dass es eine Gruppe in der Gesellschaft gibt, die schon Generationen oder aber erst kurz hier ist, die nicht angekommen ist und auch nicht ankommen will."

Kinder agierten nicht im luftleeren Raum, ergänzte der Psychologe und Autor. Sie redeten oft das nach, was sie von anderen hörten, unter anderem in bestimmten Koranschulen im Land. Zudem gibt es nach Ansicht des Experten weiterhin eine "spezielle Art muslimischer Eltern, die unsere Werte ablehnen, die einem bestimmten Islam-Verständnis anhängen und die dieses Weltbild an die Kinder weitergeben und in die Schulen hineintragen".