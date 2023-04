Ausschreibung in der Hauptstadt Kanzleramt sucht leise Gärtner

Das Bundeskanzleramt sucht einem Medienbericht zufolge nach einem Gärtnerbetrieb für die 32.000 Quadratmeter große repräsentative Grünfläche am Sitz des Regierungschefs. Wer den Auftrag für die Gartenpflege ab 2024 haben wolle, müsse dem Stellengesuch zufolge „besonders hohe Anforderungen an Leistungsfähigkeit“ erfüllen und Ansprüche befriedigen, die „weit über das übliche Maß“ hinausgingen, berichtete die „Bild“-Zeitung in ihrer Montagsausgabe.