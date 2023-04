Ehrung für Altkanzlerin Stephan Weil über Merkel: „Haben allen Grund, ihr dafür dankbar zu sein“

SPD-Chef Lars Klingbeil hält die Auszeichnung der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem höchsten deutschen Orden für gerechtfertigt. „Sie stand 16 Jahre lang an der Spitze des Landes, hat in schwierigen Zeiten auch das Land geführt“, sagte Klingbeil am Montag am Rande der Hannover Messe.