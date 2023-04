FDP-Nachwuchs zu Rundfunkgebühren „Wer Silbereisen sehen will, kann dafür zahlen“

Brandmann Was er vorschlägt, reicht nicht. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Regierung eine flächendeckende Legalisierung von Cannabis will. Was Lauterbach vorhat, wird dem nicht gerecht. Außerhalb weniger Modellregionen wäre es weiter verboten, Cannabis in lizenzierten Geschäften zu kaufen. Das macht keinen Sinn. Das Ziel ist doch, Dealern die Arbeitsgrundlage zu nehmen und den Schwarzmarkt auszutrocknen.