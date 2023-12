Integration in Hilden Mentoren für das 3-Phasen-Modell gesucht

Die drei Phasen lassen sich auf die Schlagworte „Vorbereitung“, „Umsetzung“ und „Überleitung“ verdichten. Ist eine Person für ein Integrationsmodell überhaupt geeignet? Das muss in der ersten Phase ermittelt werden. Welche Sprachkenntnisse bringt der Kandidat mit? Was weiß er über die Gepflogenheiten in Deutschland? Wie steht es um seine Motivation, sich in eine fremde Umgebung zu integrieren? Antworten auf diese Fragen verdichten sich zu einem Profil, mit dem die zweite Phase in Angriff genommen werden kann. Nun geht es darum, Kenntnisse und Fähigkeiten zu ermitteln, die in einen Beruf führen können. Mit einer Bewerbungsmappe und einem Lebenslauf könnte es im besten Fall jetzt schon klappen, den Kandidaten in ein Praktikum zu vermitteln. Die dritte Phase hat den Übergang in den Beruf zum Ziel. Der Einstieg kann übers Praktikum gelingen. Eine Ausbildung könnte der nächste Schritt sein. Kenntnisse könnten zudem über Angebote der Volkshochschule vertieft werden. Die Initiatoren sind davon überzeugt, dass die Chancen der Teilnehmer steigen, wenn sie auf diesem Weg individuell begleitet werden können.