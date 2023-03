Vortrag in Effeld So kann der Garten der Zukunft gestaltet werden

Effeld · Heutige und typische Gartenbepflanzungen sind nicht auf das wärmer werdende Klima eingestellt. In einem Vortrag in Effeld ging es darum, wie funktionierende Lösungen aussehen und was Trockengärten sind.

30.03.2023, 05:10 Uhr

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz

Steppensalbei und Katzenminze, Königskerze und Fetthenne, Blutstorchschnabel und Bleiwurz, Sternkugellauch und Zistrose. Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. Es geht um Stauden, deren Namen man sich für die Zukunft merken sollte und sogar auch muss, wer daheim einen Garten hat. Auch für öffentliche Flächen sind die Stauden bestens geeignet – und zwar mit Blick auf immer trockenere und heißere Sommerzeiten.