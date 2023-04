Balkon, Garten, Zimmerpflanzen Schöne Pflanzen - auch ohne grünen Daumen

Staudengewächse sind dabei für Anfänger im Garten eine dankbare Angelegenheit, da sie mehrjährig sind, also einmal gepflanzt über mehrere Jahre hinweg immer wiederkommen. Wenn Blätter und Stiele im Herbst/Winter abtrocknen und sich zurückziehen, kann man sie leicht entfernen, im Frühjahr treiben Stauden dann von selbst wieder aus. In den letzten Jahren verzeichnet der erfahrene Gärtner eine stetig steigende Nachfrage nach trockenheitsresistenten Pflanzen, die auch mal eine gewisse Zeit ohne beziehungsweise mit wenig Wasser auskommen können, was natürlich auch weniger Arbeit mit Gießen bedeutet. „Bei der Gruppe der sogenannten Präriestauden steckt es ja schon im Namen, dass sie gut für sonnige Standorte mit etwas durchlässigeren, sandigeren Böden geeignet sind“, erklärt Martin Becker. Wenig falsch machen könne man zum Beispiel mit Echinacea (Sonnenhut), Bergminze, Rudbeckien, Brennende Liebe (Lichtnelke), Campanula (Glockenblume) oder Storchschnabelgewächsen, wobei letztere als Allrounder mit manchen Sorten auch für schattige Beete geeignet sind. „Auch Taglilien sind mit ihren leuchtenden Blüten ein toller Blickfang im Beet und nahezu unkaputtbar“, setzt der Experte mit einem Schmunzeln hinzu. Stauden, die im Schatten ihre Trümpfe ausspielen, seien zum Beispiel Elfenblumen oder Bergenien. Für die optisch ansprechende Gestaltung eines Beetes rät Martin Becker, sich vorab auch Gedanken über die Wuchshöhe der einzelnen Pflanzen und die Farbgestaltung zu machen. So kämen alle Pflanzen gut zur Geltung und man habe das ganze Jahr über immer eine abwechselnde Blütenpracht im Beet. Arbeitserleichternd seien bodendeckende Stauden, die sich flach ausbreiten und so die Wasserverdunstung des Bodens reduzieren. Als Beispiele hierfür nennt er wiederum Storchschnabel und Elfenblume sowie verschiedene Buntnesselarten und Perlkörbchen. Eine Internet-Seite des Bundes deutscher Staudengärtner bietet zudem Vorschläge für fertig zusammengestellte Pflanzmischungen, die ein komplettes Beet füllen (www.staudenmischungen.de). Eine tolle Verbindung seien zum Beispiel auch Gartenkräuter wie die leuchtend blühende Kapuzinerkresse oder Mangold mit seinen bunten Stielen und Blättern zwischen den Blühstauden, schlägt der Gärtner vor.