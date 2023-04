Tipps und Tricks So wird der Balkon fit für den Frühling

Alle davon kommen in Deutschland wild vor. Also sind sie optimal an das Klima hierzulande angepasst und dadurch winterhart. Außerdem bieten sie zahlreichen Tieren Nahrung - anders als viele Zuchtblumen. Diese dienen oft nur der Zierde. Daher tragen sie häufig gefüllte Blüten. Das heißt: Es gibt prächtige Blütenblätter, aber im Zentrum keine Staubgefäße, die Pollen und Nektar böten. Ein weiterer Aspekt, der für heimische Arten spricht: Viele von ihnen sind mehrjährig und zudem an karge Lebensräume angepasst, brauchen also wenig Platz, kaum Wasser und fast gar keinen Dünger – so wie die fünf folgenden Empfehlungen.