Spender in Remscheid gesucht Leibniz startet Hilferuf für Päckchen-Aktion

Kunden der Remscheider Tafel für Bedürftige erhalten auf Wunsch Lose für diese Geschenkaktion. Knapp 600 Erwachsene und 400 Kinder nehmen diesmal an der Aktion teil, sagt Vorstandsmitglied Bettina Stamm. Doch die Spendenbereitschaft habe in diesem Jahr stark abgenommen, schreibt Leibniz-Lehrerin Verena Leberling. Auch viele Familien von Schülern des Gymnasiums seien von der finanziellen Krise in Deutschland betroffen, so dass ihnen das Geld für die Hilfe fehlt. Gesucht werden nun Spender, die Päckchen für eine oder zwei Personen füllen und auch packen. Die Päckchen sollten getrennt für Erwachsene und Kinder gepackt werden. Der Inhalt sollte aus Kaffee, Tee, Konserven, Kosmetika, Hygieneartikeln, Kerzen, Spiele, Mal-Utensilien, Kuscheltieren, CDs oder ähnlichem bestehen. Auf Fleisch und Wurst sollte verzichtet werden.