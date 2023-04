Tipps für einen gesunden Garten So geht naturnah gärtnern

Auf die Gartenbesitzer kommt es also an. „Wer die Vielfalt im Garten fördert, verbessert gleichzeitig dessen Gesundheit. In einem gesunden Garten passen die Pflanzen zu ihrem Standort, also zu Boden- und Lichtverhältnissen. Gesunde Pflanzen locken wiederum Insekten und andere Tiere an – die bunte Mischung aus Tier- und Pflanzenarten stabilisiert das Gleichgewicht im Garten“, sagen die Experten von Nabu und Naturgarten.