Auszeichnung für Altkanzlerin Steinmeier ehrt Merkel als „beispiellose Politikerin“

Die langjährige deutsche Bundeskanzlerin zeichne sich durch ihr Pflichtbewusstsein und ihre Verlässlichkeit aus und durch die Tatsache, dass sie sich selbst als Person nie in den Mittelpunkt stelle, so Steinmeier. „Jede Eitelkeit, jede Schmeichelei, jedes Getue um sie selbst waren ihr zuwider.“ Merkels Herangehensweise an politische Fragen sei es gewesen, „die Probleme nüchtern zu analysieren, die Argumente auseinanderzunehmen, die Dinge verstehen zu lernen“, so Steinmeier. Dabei habe sie stets auch die Möglichkeiten und Grenzen für Kompromisse ausgeleuchtet.