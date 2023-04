Treibhausgase in Deutschland Expertenrat warnt vor Lockerung des Klimagesetzes

Die Ampel-Regierung verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Bis 2045 sollen in Deutschland keine überflüssigen Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Dafür müssen schon jetzt in allen Wirtschaftsbereichen Einsparungen gemacht werden. So steht es im Klimaschutzgesetz. Ob die Vorgaben eingehalten werden, wird vom Expertenrat für Klimafragen kontrolliert. Die Forscher prüfen und bewerten die jährlich durch das Umweltbundesamt (UBA) erstellten Daten der Treibhausgasemissionen in den jeweiligen Sektoren. Am Montag präsentierten die Experten in Berlin ihr Gutachten für das vergangene Jahr.