Mitten im Corona-Lockdown : Worauf die Deutschen in der Fastenzeit verzichten wollen

Berlin Am Aschermittwoch ist es bekanntlich vorbei mit den jecken Tagen. Dann beginnt die Fastenzeit bis Ostern. Nun hat eine Studie ans Tageslicht gebracht, worauf die Menschen während dieser Zeit gerne verzichten möchten.

Die Deutschen wollen in der am Mittwoch kommender Woche beginnenden Fastenzeit vor allem auf Alkohol verzichten. 73 Prozent der Befragten wollen kein Bier, keinen Wein oder keine Spirituosen in den Wochen bis Ostern trinken, wie eine am Donnerstag von der Krankenkasse DAK veröffentlichte repräsentative Forsa-Umfrage ergab. Vor einem Jahr hatten mit 65 Prozent der Befragten weniger einen Alkoholverzicht geplant - damals standen Süßigkeiten an erster Stelle.