Forderungen an Agrarminister Özdemir : Mehrheit würde höhere Fleischpreise für mehr Tierwohl akzeptieren

Forderungen an Agrarminister Özdemir

Berlin Einer Greenpeace-Umfrage zufolge fordert eine große Mehrheit der Menschen von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir Maßnahmen für mehr Tierwohl. 88 Prozent der Befragten sprachen sich demnach für bessere Haltungsbedingungen mit weniger Tieren in den Ställen aus.

Das teilte Greenpeace am Donnerstag mit. Für eine verpflichtende staatliche Kennzeichnung bei allen Fleisch- und Milchprodukten in Handel und Gastronomie sind demnach 78 Prozent der Befragten.

Eine große Mehrheit (85 Prozent) wäre laut Umfrage auch dazu bereit, zusätzliche Steuern oder Abgaben auf Fleischprodukte zu zahlen, um so das Tierwohl zu erhöhen. "Dieses klare Ergebnis ist eine dringende Aufforderung an Cem Özdemir, jetzt anzupacken, was viel zu lange liegen geblieben ist", sagte der Landwirtschaftsexperte von Greenpeace, Martin Hofstetter, der Nachrichtenagentur AFP.