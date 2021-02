„Der Impfstoff gehört allen“ : Kollektiv ruft zum Leak von Impfstoff-Wissen auf

Berlin/Mainz Die Künstlergruppe „Peng“ fordert Biontech-Mitarbeiter auf, den Bauplan für das Vakzin zu veröffentlichen. Dadurch soll eine weltweite Produktion ermöglicht werden, so die Argumentation.

„Deine Arbeit kann Leben retten – oder Profite maximieren“, daneben das Bild einer Wissenschaftlerin im Laborkittel. Auf der Internetseite „Biontech Leaks“ wird schnell klar, was gefordert wird: Mitarbeiter von Biontech sollen die Herstellungsanleitung für das Vakzin leaken – also unautorisiert öffentlich freigeben. Dadurch soll eine „Impfstoff-Massenproduktion“ ermöglicht werden, die Menschenleben rettet, so die Begründung auf der eigens für die Aktion angelegten Webseite.