Kommentar zu Lockdown-Beschlüssen : Dauerwelle als Politikersatz

Düsseldorf Was ist das für ein Land, dem schicke Haare wichtiger sind als schlaue Schüler? Wer seinen Bürgern anhaltend Grundrechte wie das auf Bildung und Berufsausübung nimmt, muss mehr bieten als Verbote - mehr Einsatz beim Impfen, bei Soforthilfen und der Teststrategie.

Die Herausforderung ist groß: Kanzlerin und Ministerpräsidenten müssen einen Kurs steuern, der das Land einerseits vor einer dritten Infektionswelle bewahrt und andererseits Schulen und Wirtschaft im Blick hat. Der Kurs, den sie nun einschlagen, zeigt jedoch, dass Angela Merkel und Armin Laschet den Kompass für das Wesentliche verloren haben. Was ist das für ein Land, in dem die Interessen von Friseuren und Fußpflegern eine größere Rolle spielen als die von Schulkindern, in dem Dauerwellen wichtiger sind als Bildung? Friseure dürfen zum 1. März öffnen, die meisten Schüler der Sekundarstufen sitzen weiter im Homeschooling fest.