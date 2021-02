Beschluss nach Bund-Länder-Beratungen : Bayern beendet am Montag landesweite Ausgangssperre

München Bayern beendet ab Montag seine bisher ab 21.00 Uhr landesweit geltende Ausgangssperre. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder am Donnerstag mit. Für Hotspots gibt es jedoch weiter eine Ausgangssperre.

An die Stelle der pauschalen Ausgangssperre trete eine von der Sieben-Tage-Inzidenz der Landkreise abhängige regionale Ausgangssperre, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag im Anschluss an eine Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Demnach gilt in Landkreisen mit einer Inzidenz ab 100 ab 22.00 Uhr eine nächtliche Ausgangssperre, unter 100 gibt es keine.