CWA : Corona-Warn-App

Düsseldorf Mit der Corona-Warn-App ist es ein wenig wie mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Quasi jeder hat dazu eine Meinung – und die Beurteilung ist oft stark von Emotionen abhängig. Als die App im Juni 2020 nach nur wenigen Wochen Entwicklungszeit vorgestellt wurde, war man noch voller Stolz. „Das ist weltweit nicht die erste Corona-Warn-App, die vorgestellt wird“, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) bei der Vorstellung: „Ich bin aber ziemlich überzeugt, dass es die beste ist.“ Und als ein halbes Jahr später klar war, dass die App nicht allein jedes Problem lösen würde, schimpfte man über den vermeintlichen Flop.

Doch angesichts rasant gestiegener Infektionszahlen rückt die Corona-Warn-App wieder stärker in den Fokus, in der neuen Fassung des Infektionsschutzgesetzes, das mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP in der vergangenen Woche im Bundestag verabschiedet wurde, wird die App sogar explizit als Hilfsmittel erwähnt. Die Frage ist daher: Wie steht es aktuell um Deutschlands einstigen digitalen Hoffnungsträger – und welchen Beitrag kann er noch in diesem Winter leisten?