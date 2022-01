49-Jähriger unter Verdacht : Anklage wegen tödlichen Schusses auf Tankstellenmitarbeiter nach Maskenstreit

Idar-Oberstein Nach dem tödlichen Schuss auf einen Mitarbeiter einer Tankstelle in Idar-Oberstein nach einem Streit um die Maskenpflicht hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Verhandelt wird der Fall in Bad Kreuznach.

Der Anklage zufolge hatte der 49-Jährige am Tattag in der Tankstelle einkaufen wollen. Da er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, soll es eine kurze Diskussion mit dem Mitarbeiter gegeben haben. Der Tatverdächtige habe die Tankstelle verlassen und sei gut eineinhalb Stunden später mit Maske zurückgekehrt. An der Kasse habe er die Maske dann heruntergezogen, danach sei es zu einem kurzen Wortwechsel gekommen. Schließlich habe der 49-Jährige sein Opfer mit einem Schuss in den Kopf getötet.