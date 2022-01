Forscher finden Erklärung für mildere Verläufe : Weshalb Omikron weniger gefährlich ist

Eine Figur in Optik eines Virus hängt an einer Labortür (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Frankfurt a.M. Endlich gibt es eine Antwort darauf, warum mit der Omikron-Variante Infizierte häufig weniger schwer erkranken. Nach einer Studie von deutschen und britischen Forschern sind die Viren dieser Variante besonders empfindlich gegenüber einem zellulären Abwehrmechanismus.

Es handelt sich dabei um die sogenannte Interferon-Antwort. Dies erkläre zum ersten Mal, warum mit der Omikron-Variante infizierte Patienten häufig weniger schwer erkrankten, teilte die Goethe-Universität am Montag in Frankfurt am Main mit.