Nach Vorstoß von Drosten : RKI soll Verkürzung der Corona-Quarantäne prüfen

Berlin Gesundheitspolitiker aus mehreren Fraktionen sind für eine kürzere Quarantäne bei Corona-Verdacht. Der SPD-Abgeordnete Karl Lauterbach sagt, die meisten Menschen seien fünf Tage nach Beginn der Symptome nicht mehr ansteckend.

Der Berliner Virologe Christian Drosten hatte Anfang der Woche für eine Verkürzung plädiert, um die Akzeptanz der Maßnahmen in der Gesellschaft zu erhalten. Menschen mit Verdacht auf eine Infektion sollten sich nur noch fünf statt 14 Tage isolieren müssen. Mit diesem Vorschlag gehe er „bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie“, sagte er am Dienstag in seinem NDR-Pst. Er regte zudem an, die fünf Tage nicht für Tests zu „verschwenden“, sondern erst nach Ablauf zu testen, ob die Betroffenen infiziert waren und noch infektiös sind.