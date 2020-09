Damit Gastronomie und Co. im Winter offen bleiben können : NRW plant Förderung von Luftfiltern

Düsseldorf Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart will die Corona-Krise mit Innovationen bekämpfen. Unterstützung bekommt er von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.

(frin/mar) Die NRW-Landesregierung will der Corona-Pandemie stärker mit technischen Lösungen begegnen. „Wir wollen eine Innovationsklausel in die Corona-Schutzverordnung aufnehmen, weil wir überzeugt sind, dass sich die Pandemie nachhaltig besser durch einen Wettbewerb um kluge Lösungen als um strengste Verbote bewältigen lässt“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.

Nach Angaben des Ministers denkt man in der Landesregierung jedoch auch noch an andere technische Lösungen. So könnten in der Gastronomie oder im Einzelhandel innovative Luftfilter installiert werden. Im Ministerium wird gerade ein mobiler Filter getestet, mit dem Aerosole in der Luft reduziert werden. „Damit könnten wir gerade im Herbst und Winter neue Möglichkeiten für die Branchen schaffen, ohne dass die Gesundheitsrisiken steigen“, sagte Pinkwart unserer Redaktion: „Solche Verbesserungen wollen wir in Nordrhein-Westfalen möglich machen und fördern.“