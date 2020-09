Betroffene Krefelder Kitas und Schulen teilweise wieder geöffnet : 51 Infizierte: Kein neuer Corona-Fall in Krefeld

Der KOD verhängte am Mittwoch an Haltestellen in Krefeld 13 Bußgelder wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) verhängte am Mittwoch an den Haltestellen Hochstraße, Rheinstraße und Hansa-Zentrum 13 Bußgelder wegen Verstößen gegen die sogenannte Maskenpflicht.

Die Corona-Infektionen in Krefeld lassen aktuell eine sinkende Tendenz erkennen. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, geht die Zahl der Infizierten zurück – von 65 am Montag auf inzwischen 51 Personen. In den vergangenen 24 Stunden kam kein einziger Fall hinzu, die Zahl von 845 insgesamt positiven Tests bleibt unverändert. 770 ehemals Infizierte gelten als genesen.

Außerdem meldet die Verwaltung, dass die ersten Einrichtungen, die nach den Sommerferien von Teil- oder Komplettschließungen betroffen waren, nun wieder öffnen konnten. So wurden die Fälle in den Kitas Wilhelmstraße und Remscheider Straße, am Gymnasium Fabritianum, an der Gesamtschule Uerdingen (Standort Lübecker Weg), an der Regenbogenschule, am Berufskolleg Uerdingen und an der Luise-Leven-Schule des LVR inzwischen abgeschlossen. Kita-Kinder sowie Schüler, die bisher in häuslicher Quarantäne waren, können entsprechend die Einrichtungen wieder besuchen.