Charité-Virologe meldet sich mit Podcast zurück : Christian Drosten will Quarantänezeit auf fünf Tage verkürzen

Berlin Der Berliner Virologe Christian Drosten hat sich aus seiner Podcast-Pause zurückgemeldet. Dabei sprach er sich für eine Verkürzung der Quarantänezeit aus. In Sachen Immunität nach überstandener Erkrankung ist der Experte sehr zuversichtlich.

Drosten sprach sich am Dienstag für eine Verkürzung der Quarantänezeit für Menschen mit Verdacht auf eine Coronainfektion von 14 auf 5 Tage ausgesprochen. Mit diesem Vorschlag gehe er „bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie“, sagte er am Dienstag in seinem ersten NDR-Podcast nach der Sommerpause.