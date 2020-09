Pandemie im Bergischen : Corona-Fallzahl in Radevormwald ist wieder auf Null

Eine gute Nachricht: Die Zahl der Corona-Fälle in Rade konnte wieder auf Null gesenkt werden. Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Radevormwald Erstmals seit Mitte Juli meldet das Kreisgesundheitsamt keine positiv getesteten Fällen aus der Bergstadt mehr. Zwischenzeitlich war Radevormwald die Kommune mit den meisten Fällen im Oberbergischen.

(s-g) Die Stadt Radevormwald weist zum ersten Mal seit Mitte Juli keinerlei bestätigte Fälle von Corona-Infektionen auf. Das hat das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag mitgeteilt. Nachdem Radevormwald zeitweise wieder die Stadt mit den meisten Corona-Fällen im oberbergischen Kreis gewesen war, sind die Zahlen in den vergangenen Wochen wieder gesunken. Auch im gesamten Kreisgebiet gingen die Zahlen zurück, derzeit sind 31 Personen mit dem Erreger SARS CoV-2 angesteckt. 272 Kontaktpersonen befinden sich in angeordneter Quarantäne, 41 Menschen sind in vorsorglicher häuslicher Isolation.