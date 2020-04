„Streicheleinheit für die kölsche Seele“ : Kölner Band Brings gibt Konzerte in Autokino

Köln Die Kölsche Band Brings will Mitte April zwei Konzerte im Porzer Autokino spielen. Ein Teil des Erlöses soll an die Mitarbeiter der Kölner Uniklinik gespendet werden.

Wegen der Corona-Krise und dem damit verbundenen Versammlungsverbot dürfen derzeit in NRW keine Konzerte stattfinden. Die Kölner Band Brings hat nun aber eine kreative Idee entwickelt, wie sie ihre Fans trotzdem erreichen kann: Am Freitag und Samstag, 17. und 18. April, spielen die Musiker Konzerte im Autokino in Köln-Porz.

„Ich habe echt was Gutes zu verkünden.“ Mit diesen Worten beginnt das Facebook-Video, das die Kölner Band am Montagabend veröffentlicht hat. „Wir sitzen jetzt hier in der Quarantäne und wir haben uns die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie wir wieder Musik zusammen machen und zusammenkommen können“, sagt Sänger und Gitarrist Peter Brings. So sei der Einfall mit dem Autokino gekommen. Der Manager der Band habe sich daraufhin tagelang bemüht, das ungewöhnliche Konzert auf die Beine zu stellen. „Wir freuen uns riesig auf dieses Konzert. Danke an die Stadt Köln, dass sie uns so unterstützt“, sagt er.