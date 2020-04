Corona-Krise : Wirtschaftsforscher erwarten Einbruch der Wirtschaft um 4,2 Prozent

München Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten wegen der Coronavirus-Pandemie eine schwerwiegende Rezession in Deutschland in diesem Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt werde um 4,2 Prozent schrumpfen, warnen sie.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde um 4,2 Prozent schrumpfen, die Arbeitslosenquote in der Spitze 5,9 Prozent erreichen, heißt es am Mittwoch vorgelegten Frühjahrsgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Im kommenden Jahr werde die Wirtschaft sich aber erholen und um 5,8 Prozent wachsen.

Bereits im ersten Quartal dürfte das BIP um 1,9 Prozent geschrumpft sein, schätzen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsprognose. Im zweiten Quartal rechnen sie in Folge des Corona-Shutdowns mit einem Minus von 9,8 Prozent - das wäre der stärkste seit Beginn der Vierteljahresrechnung im Jahr 1970 jemals gemessene Rückgang in Deutschland und mehr als doppelt so groß wie der Rückgang im ersten Quartal während der Finanz- und Wirtschaftskrise.