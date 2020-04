Corona-Krise : Bischöfe warnen vor Ungleichbehandlung der Patienten

Düsseldorf Die deutschen Bischöfe lehnen in der augenblicklichen Corona-Situation die sogenannte Triage zwar nicht grundsätzlich ab. Sie sei aber nur als letzte Möglichkeit zulässig und gerechtfertigt.

Auch die deutschen Bischöfe lehnen in der augenblicklichen Corona-Situation die sogenannte Triage zwar nicht grundsätzlich ab – also ein Instrumentarium, mit dem bei einer Überzahl an Patienten entschieden wird, wer mit einem überlebenswichtigen Beatmungsgerät versorgt wird und wer nicht. Allerdings machen die Bischöfe auch darauf aufmerksam, dass die Methode üblicherweise in der Kriegs- und Katastrophenmedizin zum Einsatz kommt und nur als letzte Möglichkeit zulässig und gerechtfertigt ist.