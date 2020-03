Essener Autokino hat geöffnet : „Die Leute sollen mal abschalten“

Nur in wenigen Städten dürfen Autokinos öffnen. (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Essen Kein Kino, kein Theater, keine Kneipe - aber ein Autokino in Essen-Bergeborbeck hat auch in der Coronakrise geöffnet. Kinoleiter Frank Peciak hat uns erzählt, wie es dazu kam.

Die wichtigste Nachricht steht in fetten Lettern auf der Homepage des Essener Autokinos: „Wir haben offen!“ In Zeiten von Corona ist das eine kleine Sensation. In ganz Nordrhein-Westfalen mussten Kinos und Theaterhäuser schließen. Auch das Autokino Essen hatte nach dem Erlass des Landes erst einmal zu. Kinoleiter Frank Peciak erzählt, warum ein Kino im Moment sehr wichtig sein kann.

Herr Peciak, bei Ihnen darf man trotz Corona Filme gucken?

Peciak Ja, seit Donnerstag haben wir wieder auf. Wir hatten von Sonntag bis Mittwoch zu, dann hat mein Chef einen Brief an die Stadt geschrieben.

Was hat er denn geschrieben?

Peciak Naja, er hat denen die Gründe genannt, die dafür sprechen, dass wir wieder aufmachen dürfen. Wir sind ja praktisch kontaktfrei, sag ich mal. Snackbar und Heizlüfter-Verleih bleiben geschlossen und die Toiletten werden bewacht, so dass da nie mehr als zwei Leute drin sind. Ein paar unserer Leute rennen auf dem Platz rum und sorgen dafür, dass die Leute nicht aus ihren Autos aussteigen – auch nicht zum Rauchen. Die Stadt Essen meinte dann: Okay, passt. In Köln ist das anders: Da muss das Autokino geschlossen bleiben. Außer uns hat nur ein Autokino in Stuttgart-Kornwestheim auf.

Der Essener Kinoleiter Frank Peciak (hier mit Tochter Benita). Foto: RPO/Privat

Und die Tickets kauft man vorher?

Peciak Ja, das geht im Moment nur Online. Den Code scannen wir dann durch die geschlossene Autoscheibe. Der Ton zum Film kommt in Stereo direkt über das Autoradio.

Gibt’s dann jetzt gar keine Snacks?

Peciak Nee, nix. Snacks und Getränke darf man jetzt selbst mitbringen. Normalerweise gibt es bei uns alles, auch Bratwürste.

Welche Filme laufen denn?

Peciak Wir spielen gerade Filme, die ein paar Wochen alt sind. Es gibt ja gerade keinen neuen Produktionen. Bei uns läuft „Nightlife“, „Bad Boys for Life“, „Die Eiskönigin 2.“ Am Dienstag war eine Frau aus Dortmund mit ihren beiden Kindern hier, die sich bedankt hat, weil sie nicht mehr wusste, was sie zu Hause noch alles machen soll mit den beiden.

Vor 60 Jahren hat in Deutschland das erste Autokino geöffnet. Können Sie überhaupt feiern?

Peciak Wir hatten ein paar Aktionen vor, dann kam uns aber die Coronakrise dazwischen.

Was war geplant?

Peciak Das verrate ich nicht. Vielleicht machen wir was, wenn alles vorbei ist.

Eigentlich müssten Sie doch gerade einen Riesen-Boom erleben…

Peciak Leider nicht. Unsere Flohmärkte auf dem Kinogelände finden nicht mehr statt, der Automarkt auch nicht. Der ist jeden Samstag eigentlich. Da fehlt viel Geld, das auch das Kino nicht auffangen kann. Aber weil wir jetzt wieder öffnen durften, können unsere 30 Leute arbeiten und ihr normales Geld verdienen. Das Kurzarbeitergeld reicht ja vorn und hinten nicht.

Pro Auto sind also zwei Personen erlaubt oder Familien mit Kindern?