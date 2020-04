Covid-19-Erkrankung : Patient aus dem Elsass bedankt sich bei Freiburger Ärzten

Medizinisches Personal schiebt einen schwer erkrankten Patienten, der in ein deutsches Krankenhaus evakuiert werden soll, auf einer Trage in Richtung eines französischen medizinischen Hubschraubers NH90 des französischen Militärs. Foto: dpa/Jean-Christophe Verhaegen

Paris Ein Corona-Patient aus dem Elsass wird nach Freiburg ausgeflogen und bedankt sich nun, dass er den deutschen Ärzten sein Leben verdankt. „Das größte Dankeschön an alle Ärzte ist, in dieser Krise zuhause zu bleiben“, sagt er jetzt.

Jean-Michel Marsal ist dem Tod von der Schippe gesprungen. „Die deutschen Ärzte haben mir mein Leben gerettet,“ sagt der Mann aus dem Elsass und kann seine eigene Geschichte offenbar noch immer nicht fassen – auch weil er davon nichts mitbekommen hat. Zwei Wochen fehlen ihm in seiner Erinnerung und er musste sich im Nachhinein von seiner Frau erzählen lassen, was mit ihm passiert ist.

Mitte März war er mit Corona-Symptomen in das Krankenhaus in Mulhouse eingeliefert worden. Sein Zustand verschlechterte sich rapide und er wurde in ein künstliches Koma versetzt. Das Elsass aber ist einer der Corona-Schwerpunkte in Frankreich, die Krankenhäuser gerieten an ihre Kapazitätsgrenzen und können die eingelieferten Patienten kaum mehr versorgen. Die Ärzte entschieden sich schließlich, Jean-Michel Marsal mit einem Helikopter über die Grenze in eine Klinik nach Freiburg zu fliegen, wo es noch freie Betten für Corona-Patienten auf der Intensivstation gab.