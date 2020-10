Immer wieder illegale Partys, hohe Infektionszahlen : Spahn kritisiert Umgang mit Corona in Berlin

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Land Berlin dazu aufgerufen, die geltenden Corona-Regeln besser durchzusetzen. In nun fünf Bezirken ist die Zahl der Neuinfektionen über die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern gestiegen.

Er könne nicht verstehen, dass große Partys möglich seien, wie er sie am Wochenende wieder auf Bildern gesehen habe. Und dass es Restaurants gebe, wo man mit Maske angeguckt werde, als wäre man vom Mond, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. „Es liegt nicht an zu wenig Regeln. Es liegt eher an der Frage, wo werden welche Regeln durchgesetzt. Und da geht zumindest in manchen Bereichen dieser schönen Hauptstadt, glaube ich, noch mehr.“