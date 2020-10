Demo-Wochenende am Bodensee : Deutlich weniger Corona-Gegner als erwartet

Konstanz Zehntausende sollten es eigentlich sein - zu den Corona-Demonstrationen am Wochenende sind jedoch deutlich weniger Menschen nach Konstanz gekommen. Die Initiative „Querdenken“ hatte zu Protesten gegen die Corona-Politik der Regierung aufgerufen.

Letztendlich kamen nur ein paar Tausend zu Menschenkette und Kundgebung. Angemeldet waren für die beiden Aktionen am Samstag und Sonntag allein in Konstanz fast 30.000 Teilnehmer.

Befürworter der Corona-Politik hatten zu mehreren Gegendemonstrationen für das Wochenende aufgerufen und sich den „Querdenkern“ am Wochenende immer wieder in den Weg gestellt. Die Polizei musste in einem Fall am Sonntag Tränengas einsetzen, um die Gruppen voneinander fernzuhalten. Zu ernsthaften Auseinandersetzungen kam es laut den Beamten aber nicht, Festnahmen gab es keine. Die Proteste blieben demnach größtenteils friedlich.