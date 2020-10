Nach Corona-Diagnose von Donald Trump : US-Justizminister Barr in Selbstquarantäne

US-Justizminister Barr in Selbstquarantäne

Washington Nach den Corona-Diagnosen bei US-Präsident Donald Trump, mehreren seiner Mitarbeiter sowie republikanischen Senatoren hat Justizminister William Barr sich vorsorglich selbst isoliert. Es soll sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme handeln.

Barr sei zwar seit Freitag vier Mal negativ auf das Virus getestet worden, teilte Ministeriumssprecherin Kerri Kupec am Sonntag mit. Doch werde sich Barr als reine Vorsichtsmaßnahme für mehrere Tage in Selbstquarantäne begeben.

Der Ressortchef nahm am Freitag an einer Sitzung im Justizministerium in Washington teil und blieb das Wochenende über daheim - nur für die Tests ging er hinaus. Er hat vor, mehrere Tage zu Hause zu bleiben.