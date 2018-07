Warnung auf Welt-Aids-Konferenz: HIV breitet sich in Osteuropa aus

Amsterdam Bei der Welt-Aids-Konferenz liegt der Fokus nicht auf Afrika, sondern vor allem auf Osteuropa und Zentralasien. Aktivisten sprechen von einer bedrohlichen Situation - vor allem in Russland.

Zum Auftakt der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam haben Experten am Montag vor einem Rückschlag beim Kampf gegen die Immunschwächekrankheit gewarnt. Durch fehlenden politischen Willen, Geldmangel und Diskriminierung könne die Epidemie nicht überall wirkungsvoll bekämpft werden, erklärten Wissenschaftler und Aktivisten.

Vor allem in Osteuropa und Zentralasien sei die Zunahme bei Neu-Infektionen bedrohlich, warnten Aktivisten. Dort gebe es jährlich rund 190.000 neue HIV-Infizierte - davon 80 Prozent in Russland. Nur eine Minderheit der Patienten habe Zugang zu Medikamenten. Damit ist es nach Angaben der UN-Organisation Unaids die Region, in der die Epidemie am deutlichsten zunimmt. Die Vereinten Nationen hatten sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 die Epidemie zu beenden. Doch in etwa 50 Ländern nimmt die Zahl der Infizierten laut Unaids zu.