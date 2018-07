Los Angeles: Eine Tote bei Geiselnahme in Supermarkt

Mutmaßlicher Täter stellt sich : Frau stirbt bei Geiselnahme in Supermarkt

Einsatzkräfte der Polizei vor dem Supermarkt. Foto: dpa/Damian Dovarganes

Los Angeles Erst schießt ein Mann auf Angehörige, dann liefert er sich eine wilde Verfolgungsjagd mit Beamten und einen stundenlangen Nervenkrieg in einem Supermarkt. Die vorläufige Bilanz: Eine tote Geisel und vermutlich mehrere Verletzte. Präsident Trump zeigt sich betroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Bewaffneter hat sich in Los Angeles nach einer wilden Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem Supermarkt verschanzt und Geiseln genommen. Eine Frau sei im Laden getötet worden, teilte Bürgermeister Eric Garcetti mit. Nach rund drei Stunden endete der Nervenkrieg, als der Verdächtige sich ergab. Zahlreiche Spezialkräfte waren am Samstag am Schauplatz im Viertel Silver Lake im Einsatz. Auch US-Präsident Donald Trump schaltete sich ein. Er verfolge die Ereignisse in Los Angeles sehr aufmerksam, twitterte er.

Nach ersten Informationen von Ermittlern schoss der Verdächtige um die Mittagszeit im Süden der kalifornischen Metropole auf seine Großmutter und seine Freundin. Dann habe er mit einem Auto die Flucht ergriffen, sagte Polizeisprecher Barry Montgomery. In der Nähe von Hollywood hätten Beamte den Wagen gesichtet und zu stoppen versucht, doch habe der Mann nicht angehalten und sich stattdessen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Während der Hatz habe er mehrmals auf die Beamten geschossen, doch sei keiner getroffen worden. Der Verdächtige rammte dann vor einem Supermarkt der Kette Trader Joe's einen Strommast und rannte in den Laden. Verängstigte Kunden versuchten vor dem Mann aus dem Geschäft zu fliehen, einige kletterten durch die Fenster und sprangen ins Freie.



Carcassonne : Vier Tote nach Geiselnahme in Frankreich

zurück

weiter

Der 91-jährige Dan Kohles ging nach eigenen Angaben gerade in den Supermarkt, als er sah, wie der Verdächtige hineinrannte. Kurz zuvor hätten die ihn verfolgenden Beamten das Feuer eröffnet, wobei die Glastüren des Supermarkts zu Bruch gegangen seien. Er und andere Kunden seien in Deckung gegangen. Der Verdächtige sei nach hinten geeilt, wo er Kunden angebrüllt habe, berichtete Kohles. Nach etwa einer halben Stunde seien Beamte in den vorderen Ladenbereich gekommen und hätten einige Kunden nach draußen gebracht.

Anwohner Christian Dunlop sagte, er habe von einer Straßenecke aus beobachtet, wie ein Ladenmitarbeiter eine Verletzte an den Händen durch die Vordertür geschleift habe.

Spezialkräfte versuchten den Verdächtigen über Stunden hinweg zur Aufgabe zu bewegen, sagte Polizeisprecher Montgomery. In regelmäßigen Abständen kamen Geiseln mit erhobenen Händen heraus. Beamte nutzten Spiegel, um einen Blick ins Innere des Supermarkts zu erhaschen. Am Ende kam der Verdächtige samt vier Geiseln heraus, wie die Behörden mitteilten. Er schien bereits gefesselt zu sein. Sofort wurde der Verdächtige von der Polizei durchsucht und in einen Krankenwagen gebracht. Er schien Blut am linken Arm zu haben. Weitere Details, etwa zu den Hintergründen der Tat, lagen zunächst nicht vor.

(wer/dpa/AP)