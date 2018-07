Mutmaßliche Säure-Attacke auf Dreijährigen in England

Am Sonntag hat ein dreijähriger Junge nach einer Säureattacke in einem Supermarkt in Worcester (Bild) schwere Verbrennungen erlitten. Foto: AP/Matthew Cooper

London Ein Dreijähriger ist in einem Supermarkt in Großbritannien mit einer ätzenden Substanz verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Eine mutmaßliche Säureattacke auf einen dreijährigen Jungen hat in Großbritannien Entsetzen ausgelöst. Das Opfer habe bei dem Vorfall in einem Supermarkt in Worcester schwere Verbrennungen im Gesicht und am Arm davongetragen, teilte Polizeikommissar Mark Travis am Sonntag mit.