Spanien : Vier Tote nach Gasexplosion in Madrid

Vier Tote nach Gasexplosion in Madrid

Das nach einer Gasexplosion stark beschädigte Gebäude in Madrid. Foto: AP/Bernat Armangue

Madrid Nach einer heftigen Explosion in der spanischen Hauptstadt ist ein weiterer Mensch an seinen Verletzungen gestorben. Das Gebäude wurde irreparabel geschädigt.

Die Zahl der Todesopfer bei der heftigen Gasexplosion in einem Wohnhaus im Zentrum Madrids hat sich am Donnerstag auf vier erhöht. Ein Priester, der bei der Detonation am Vortag schwere Verbrennungen erlitten hatte, sei im Krankenhaus gestorben, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Behörden. Er sei im Augenblick der Explosion bei dem ebenfalls ums Leben gekommenen Techniker gewesen, der die Gasheizung reparieren sollte. Zwei weitere Menschen seien vor dem Gebäude ums Leben gekommen. Mindestens zehn weitere Menschen waren verletzt worden.