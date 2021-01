Nach dem Ende der Präsidentschaft : Trump kann weiterhin keine Youtube-Videos hochladen

Washington Von der Welt der sozialen Medien ist Donald Trump weiterhin ziemlich abgeschnitten. Nach der dauerhaften Sperrung bei Twitter bleibt auch sein Youtube-Kanal zunächst geschlossen.

Ex-Präsident Donald Trump kann sich auch nach dem Machtwechsel in den USA nicht an seine Anhänger via Youtube richten. Der Google-Videodienst sperrte am Mittwoch (Ortszeit) den Kanal von Trump für weitere sieben Tage. „Unsere Teams arbeiten rund um die Uhr, beobachten neue Entwicklungen und bleiben wachsam“, sagte ein Youtube-Sprecher. Man habe zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen und sei auch bereit, die Richtlinien von Youtube über den Tag der Amtseinführung hinaus durchzusetzen.