Flüchtlingsdrama im Mittelmeer : 43 Migranten sterben bei Bootsunglück vor Libyen

Kairo Vor der libyschen Küste sind beim Kentern eines Migrantenbootes mindestens 43 Menschen getötet worden. Zehn Menschen konnten aus dem Mittelmeer gerettet werden.

Das Schiff sei am Dienstag in Sawija in See gestochen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch mit. Stunden später sei in rauer See der Motor ausgefallen und das Boot sei gekentert. Der Küstenschutz habe zehn Personen gerettet. Es handle sich um das erste Unglück dieser Art in diesem Jahr. Die Toten seien Männer aus Westafrika.